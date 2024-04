Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Easy Insight med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Easy Insight gir rimelig, brukervennlig SaaS business intelligence. Umiddelbare tilkoblinger til andre populære SaaS-produkter som Basecamp, Zendesk og Salesforce kommer med forhåndsbygde dashbord for å komme i gang med umiddelbare resultater. En enkel rapportbygger hjelper deg raskt å justere eller lage nye rapporter fra bunnen av i en rekke visualiseringer. Når du er klar til å gå lenger enn å koble til ett eller to SaaS-produkter, gir Easy Insight robuste ETL-funksjoner i selve produktet for å hjelpe deg med å importere flatfil- eller relasjonsdatabasedata, transformere og slå sammen dataene med andre datakilder og lage alt fra vakre executive dashboards til detaljerte tabeller. Omfattende og brukervennlige sikkerhetsfunksjoner gjør det enkelt å begrense hvilke data brukerne dine kan se, slik at du kan ta ett enkelt dashbord og presentere det annerledes for alle i organisasjonen din. Hver selger vil se sine egne data og hver prosjektleder sine egne prosjekter, som alle opererer på det samme kjernesettet med dashbord og reduserer kostnadene ved omarbeid dramatisk.

Kategorier :

Nettside: easy-insight.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Easy Insight. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.