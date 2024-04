Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Dragon Metrics med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Dragon Metrics er en alt-i-ett SEO-pakke som sømløst blander flere datakilder sammen for et helhetlig syn på nettstedets organiske ytelse, i stedet for å føles som en samling separate verktøy. Uansett abonnementsplan, vil du ha tilgang til alle Dragon Metrics beste funksjoner, inkludert: • Report Builder 2.0: Lag uendelig tilpassbare hvitmerkede rapporter raskt og enkelt – og automatiser og skaler hele rapporteringsprosessen. • Klassens beste rangeringssporing med mer dybdefunksjoner og rapporter enn noe annet verktøy på markedet. • URL-røntgen: Visualiser hundrevis av datapunkter for en enkelt URL umiddelbart • Indekseringssporing i sanntid for opptil 140 000 URL-er per nettsted • Avanserte taggingsalternativer inkludert dynamiske tagger som automatisk oppdateres basert på egendefinerte kriterier • Kraftige segmenteringsverktøy som lar deg visualiser ytelsen på alle mulige måter • Avanserte Google Search Console og GA-integrasjoner Og alt dette kommer med: • Tilgang til alle funksjoner på alle plannivåer • Flere brukerseter uten ekstra kostnad • Ubegrenset gratis en-til-en-opplæring • Umiddelbar live chat-støtte

Nettside: dragonmetrics.com

