Dizply er en app som forenkler prosessen med å administrere og produsere annonseformater for annonsebyråer, mediehus og frilansere. Det lar brukere lage kampanjer som inneholder alle formatene som trengs for at nettkampanjen skal skje – HTML5-bannere, statiske bannere (jpg, png, gif, etc.), HTML-nyhetsbrev og mange andre formater.

Nettside: dizply.com

