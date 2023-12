Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Disroot Forum med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Diskusjonsfora / e-postliste for fellesskapet, gruppen eller kollektivet ditt. Disroots forum er drevet av Discourse. Diskurs er en moderne tilnærming med åpen kildekode til diskusjonsfora. Den tilbyr alt ditt fellesskap, gruppe eller kollektiv trenger for å lage kommunikasjonsplattformen deres, både offentlig og privat. Det gir også mulighet for enkeltpersoner å lage emner om emner de interesserer seg for og finne andre å diskutere det med, eller bare bli med i allerede eksisterende fellesskap.

disroot.org

