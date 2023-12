Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Disroot Cloud med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Dine data under din kontroll! Samarbeid, synkroniser og del filer, kalendere, kontakter og mer. Disroots skytjeneste er drevet av Nextcloud. Den lar deg være vert for og dele filene dine på nettet og har flere nettbaserte funksjoner, for eksempel kalenderdeling, kontaktadministrasjon, videosamtaler og mye mer. Nextcloud tilbyr trygg, sikker og kompatibel delingsløsning basert på standarder som er kompatible med alle operativsystemer. Det viktigste er at alle dataene dine er lagret på vår krypterte skyinstans! Dette betyr at ingen kan se innholdet i filene dine hvis det ikke er eksplisitt tillatt av deg. Ikke engang systemadministratorer.

Nettside: disroot.org

