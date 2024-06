Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DeepHow med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

DeepHow er den første AI-løsningen for fangst og opplæring av dyktige fagkunnskaper. Det er i hovedsak en videoplattform og opptaksapp som lar organisasjoner fange opp prosessene sine på en smartenhet, laste den opp til plattformen via skyen, og deretter utnytte AI til å segmentere, transkribere og oversette videoen til trinn og relevante språk for deres flerspråklig arbeidsstyrke. Arbeidstakere kan få tilgang til videoene når som helst, slik at de kan gå ombord raskere og oppgradere mer effektivt med selskapets proprietære prosesser. Tradisjonelle læringsmetoder som tekstbaserte SOP-er kan ikke oppdateres effektivt, og den gjennomsnittlige arbeideren i dag vil heller bruke video for å lære nye ferdigheter. De kan se eksperten rett på skjermen, og etterligne den ekspertisen på egenhånd. Å lage videoinnhold trenger ikke å være vanskelig eller kreve støtte fra et profesjonelt videoproduksjonsteam med dyrt utstyr. Hold linjene i gang og lær teamet ditt bedre med DeepHows AI-drevne videotreningsplattform.

Nettside: deephow.com

