e-postvalideringsverktøy; Enkel, rask og nøyaktig. Ikke la sprett-, engangs-, spam-felle og deaktiverte e-poster redusere senderomdømmet ditt, kast bort tid og penger. 30 % av e-postene blir dårlige på bare ett år. Hvis over 10 % av e-postene dine er dårlige, blir mindre enn 44 % levert. Bruk et verktøy for massebekreftelse av e-post for å eliminere eventuelle dårlige e-poster.

Nettside: debounce.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Debounce. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.