Dealavo er en leverandør av e-handelsanalyseløsninger for nettbutikker og merkevarer. Den spesialiserer seg på prisovervåking og automatisering for e-butikker og DPSM-løsninger (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) for produsenter. Dealavo samarbeider med selskaper i 32 markeder, og jobber med både internasjonale selskaper og representanter for lokale markeder.

