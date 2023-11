DBS digibank

DBS Bank Ltd er et singaporeansk multinasjonalt bank- og finansselskap med hovedkontor i Marina Bay, Singapore. Selskapet var kjent som The Development Bank of Singapore Limited, før det nåværende navnet ble vedtatt 21. juli 2003 for å gjenspeile dets skiftende rolle som en global bank.

Nettside: internet-banking.dbs.com.sg

