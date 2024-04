DataSquirrel sparer deg for tid, stress og smerte når du forstår data, lager klare bilder og dashbordrapporter. Selvrens. Autoanalyse. Auto-visualiser. Auto-repetisjon. Det er: Rask, Enkel, Veiledet, AI-assistert og Sikker. DataSquirrel er den beste Business Intelligence-plattformen for enkeltpersoner og team som ønsker å forstå alle data og ta beslutninger uavhengig! Ingen tekniske ferdigheter kreves for å bruke den, eller for å komme i gang. Bare last opp dataene dine og la DataSquirrel gjøre resten! ✓ Utforsk spontane databehov ved å laste opp data ✓ Autorens for nøyaktighet ✓ Oppdag mønstre ved hjelp av AI foreslått analyse ✓ Ikke mer VLookup! Kombiner data med ett klikk ✓ Tilpass grafikk som du vil ✓ Last ned rensede fil- og dashbordrapporter ✓ Del/samarbeid uten pålogging

Kategorier :

Nettside: datasquirrel.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet DataSquirrel AI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.