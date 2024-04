CVEDIA accelerates the development of autonomous applications. Pushing the boundaries of computer vision, we are committed to solving our clients'​ most challenging issues with simulation and sensor modelling, big data management, system integration, and neural network training.

Nettside: cvedia.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet CVEDIA. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.