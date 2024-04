Alternativer - Crowd AI

Jaxon.ai

jaxon.ai

Praktisk bruk av AI for "virkelige" problemer er vanskelig, og krever at eksperter justerer domenekunnskapen for å designe de riktige data/modellkombinasjonene. Store språkmodeller som GPT-4 er flotte for generelle oppgaver, men kommer til kort på domenespesifikke brukstilfeller, spesielt når propri...