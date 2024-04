Hos Corral Data er vi på et oppdrag for å transformere hvordan organisasjoner bruker data. Vi gjør det mulig for organisasjoner å enkelt bruke AI for å koble til, analysere og samarbeide om bedriftsdataene deres. Hva er CorralData? CorralData er en fullservice, AI-drevet analyseplattform som radikalt forenkler sentralisering og analyse av data på tvers av flere kilder. Med CorralData kan du snakke med dataene dine på vanlig engelsk eller bygge imponerende rapportering bare ved å koble til dataene dine. Ingen koding, SQL eller ingeniørressurser kreves. Slik fungerer CorralData: Koble enkelt til alle datakildene dine ved hjelp av våre 500+ forhåndsbygde integrasjoner. Begynn å se fantastiske visualiseringer i forhåndsbygd rapportering som er relevant for din bedrift og data. Bruk vår AI til å snakke med dataene dine på vanlig engelsk for å se ytterligere innsikt komme til live og legge dem til i eksisterende rapportering. Utnytt vårt on-demand menneskelige datateam for å dykke dypere og be om ytterligere innsikt. CorralData-plattformen inkluderer alt du trenger for å begynne å bruke data for å generere resultater i et enkelt, månedlig abonnement – ​​fantastiske datavisualiseringsverktøy, innebygd chat, tilpasset rapportering og tilgang til menneskelige eksperter. Planlegg en demo eller start en gratis 30-dagers prøveversjon og se hvor enkel og kraftig AI-drevet dataanalyse kan være.

Nettside: corraldata.com

