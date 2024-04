Convosight er på et oppdrag for å gjøre det mulig for samfunnsskapere å generere bærekraftige inntekter fra lokalsamfunnene sine. Bygge en første i sitt slag plattform for fellesskapsadministrasjon for samfunnsbyggere som ønsker å bygge, vokse, engasjere og tjene penger på nettsamfunnene deres. Opprinnelig lansert for Facebook-grupper, over 100 000+ Facebook-grupper stoler på at Convosight administrerer mer enn 700 millioner+ medlemmer i dag. Convosights løsninger inkluderer: 1. Samarbeide med ledende globale merkevarer for å skape, designe og gjennomføre innovative fellesskapsmarkedsføringskampanjer, som hjelper merkevaren med å koble sammen, engasjere og aktivere sine målgrupper i fellesskap. 2. Bygge merkevarefellesskap på Facebook, skape et felleseid delt område med målforbrukerne. Gruppen er merkevarens nettbaserte samlingssted hvor du kan bli kjent med kundene dine, sette i gang samtaler, stille spørsmål, arrangere arrangementer, organisere morsomme utfordringer og engasjerende aktiviteter, skape positive følelser og pleie ambassadører.

Nettside: convosight.com

