Alternativer - CompanyHub

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. var et amerikansk cloud computing-selskap grunnlagt i 1998 med hovedkontor i San Mateo, California som leverte programvare og tjenester for å administrere forretningsøkonomi, drift og kunderelasjoner. Programvaren og tjenestene ble skreddersydd for små, mellomstore og store bedrifter m...