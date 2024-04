Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ClipSource med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Clipsources Media Center er den eneste PR-distribusjonsplattformen som er spesielt utviklet for å forenkle nyheter og innholdsdeling for medie- og underholdningsindustrien. Alt-ett-løsningen hjelper deg med å sikre mer dekning for TV-programmene, filmene og bøkene dine ved å gjøre det enkelt å distribuere innholdsrike nyheter sammen med bilder, videoer, programkataloger og tidsplanendringer til alle viktige kontakter og interessenter. Flere delingsalternativer Med Media Center får du verktøyene til å lage og distribuere alt innholdet ditt slik du vil. Lag og distribuer pressemeldinger, nyheter eller andre rike medier på ditt personlige mediesenter, via e-post, API eller på sosiale kanaler i én sammenhengende arbeidsflyt. Administrer alle viktige kontakter Vi gjør det enkelt for deg å organisere, gruppere og distribuere sikkert innhold til alle dine viktige kontakter og interessenter. Administrer tilgangsapplikasjoner fra journalister og influencere og hold deg informert om e-postadresser er inaktive eller ikke fungerer. Spor PR-innsatsen din Du vil være sikker på at de riktige personene mottar e-postene dine og engasjerer deg i innsatsen din. Sanntidsstatistikk lar deg se filnedlastinger, åpningshastigheter, sosial delingsstatistikk og engasjementsforhold.

Nettside: clipsource.com

