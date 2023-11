ckbk er den ultimate digitale abonnementstjenesten for kokker. ckbks 5-stjerners app gir full tilgang til hundrevis av topp kokebøker, inkludert mer enn 120 000 oppskrifter. "Det er som Spotify for kokebøker". Et ckbk-gaveabonnement er den perfekte gaven til alle som elsker å lage mat.

Nettside: ckbk.com

