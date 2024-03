Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Chatwee med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Chatwee er en app for live chat og direktemeldinger rettet mot: - nettsamfunn - virtuelle arrangementer - leverandører av psykisk helsestøtte - teamkommunikasjon - live trading - kirketjenester - pedagogiske webinarer - live videostreaming som lar brukerne engasjere seg via private, offentlige og Gruppesamtaler i messenger-stil. Den tilbyr et omfattende sett med funksjoner, avanserte tilpasningsalternativer og kommer med en Free-forever-plan, hvis det passer deg. Enkel installasjon kommer deg i gang på få minutter. Legg til et dynamisk sosialt knutepunkt på nettstedet ditt i dag og se engasjementet øke!

Nettside: chatwee.com

