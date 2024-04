Alternativer - Caviar

DoorDash

doordash.com

DoorDash Inc. er en amerikansk leveringstjeneste for tilberedt mat på forespørsel grunnlagt i 2013 av Stanford-studentene Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang og Evan Moore. Et Y Combinator-støttet selskap, DoorDash er et av flere teknologiselskaper som bruker logistikktjenester for å tilby matlevering ...