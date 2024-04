Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Campaygn med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

CAMPAYGN er en Influencer Marketing datadrevet programvareløsning som optimaliserer arbeidsflyten og strategiene for influencermarkedsføring. Vi er dedikert til store og mellomstore selskaper og grupper. På hvert stadium av influencer-markedsføring har vi løsninger for deg: ◾ Identifiser og oppdag kjendiser, nisje-influensere og nye talenter. ◾ Evaluer influencerens publikumskvalitet. ◾ Utforsk over 32 millioner influencer-profiler. ◾ Få tilgang til dyptgående innsikt og analyser av Influencers. ◾ Klikk og lag interessante tilpassede casting-lysbilder. ◾ Analyser og forutsi dine fremtidige kampanjer. ◾ Få tilgang til unike følgereprosent. ◾ Bygg influencer-kampanjer og tilpass dashbordet for arbeidsflyten din. ◾ Spor data på Instagram, TikTok og YouTube ◾ Generer detaljerte analyserapporter. ◾ Forbedre arbeidsflyten din gjennom sosial lytting, benchmarking og mye flere funksjoner. CAMPAYGN brukes av Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie og mange andre. Er du klar til å prøve oss?

Nettside: campaygn.com

