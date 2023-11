Buttondown er den enkleste måten å bygge og kjøre nyhetsbrevet ditt. Buttondown er et lite, elegant verktøy for å lage nyhetsbrev. Det minimalistiske grensesnittet gjør det enkelt for deg å skrive flotte e-poster; automatiseringen fungerer som redaksjonsassistenten du skulle ønske du hadde, ved å se etter skrivefeil, ødelagte lenker eller misformede bilder; den bærbare abonnementswidgeten gjør det veldig enkelt å utvide publikummet ditt uansett hvor du er vert for nettstedet ditt. Og så kommer Buttondown ut av veien. Buttondowns vekt er på hastighet og brukervennlighet over komplekse funksjonssett eller kraftig automatisering.

Nettside: buttondown.email

