Alternativer - BrilliantDirectories

MeltingSpot

meltingspot.io

MeltingSpot er en kundeopplæringsplattform i produktet. Vi hjelper SaaS-selskaper med å akselerere kundeonboarding og produktadopsjon med lav CS-innsats. MeltingSpot tilbyr et omfattende verktøysett for å engasjere kunder med fora, webinarer, nettkurs og mer – rett i produktet ditt. Vi sørger for at...