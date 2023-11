Hos Breathe tilbyr vi tidsbesparende programvare som hjelper små og mellomstore bedrifter med å sette folk først. Så langt har vi laget to brukervennlige systemer, ett for å forenkle HR-administrasjon og det andre for å administrere personalrotaer. Begge systemene er utviklet internt, og er designet for virksomheter med opptil 250 ansatte og er superenkle å bruke. Slipp regnearkene og det tidkrevende papirarbeidet og oppdag en bedre måte å administrere folkene dine på. Start din 14-dagers prøveversjon i dag og se hvordan Breathes intuitive produkter kan hjelpe.

