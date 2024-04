Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Brandle med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Brandle er dedikert til å tilby et omfattende system for selskaper for å administrere egenskapene til deres merker, identiteter og relasjoner på tvers av nettet og på alle store sosiale nettverk, inkludert Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK og mer. Det er Brandles oppgave å være den pålitelige kilden for styring av sosiale medier og administrasjon av netttilstedeværelse og å tilby funksjonalitet som hjelper enhver bedrift med å administrere, sikre og beskytte sine merkevarer.

Nettside: brandle.net

