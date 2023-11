Bottega Veneta er et italiensk luksusmotehus med base i Milano, Italia. Produktlinjene inkluderer konfeksjon, vesker, sko, tilbehør og smykker; og det lisensierer navnet og merkevaren til Coty, Inc. for dufter.

Nettside: bottegaveneta.com

