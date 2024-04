Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for BotSpace med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

BotSpace er en tidlig fase, raskt voksende B2B-plattform for bedrifter for å automatisere kundestøtte og engasjement på Whatsapp. Gjennom vår banebrytende programvare for kundeengasjement bygget på WhatsApps Business API, kan bedrifter nå ha personlige samtaler, være lett tilgjengelige og engasjere seg med kundene sine i sanntid – i stor skala! Dette er gjort mulig gjennom BotSpaces brukervennlige plattform som kan lages og kjøres på kort tid. Som et resultat har små og mellomstore bedrifter omfavnet plattformen raskt, og tusenvis av kunder i 13 land bruker nå BotSpace innen bare et år etter lansering.

Nettside: bot.space

