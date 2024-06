Botly er en AI-chatbot designet spesielt for bruk på OnlyFans-plattformen. Den har som mål å forbedre brukeropplevelsen ved å tilby en morsom, flørtende og vennlig samtale-AI-løsning. Verktøyet tilbyr en 7-dagers gratis prøveversjon og har en Chrome-utvidelse for enkel integrasjon med OnlyFans. Botly leser og analyserer tidligere samtaler for å få kontekst og optimalisere svarene. Den tilbyr forskjellige chat-faser, inkludert Small Talk, Sexting og Sales Push, slik at brukere kan bytte samtalestil sømløst. Verktøyet forenkler prosessen med Pay-Per-View-salg, noe som gjør det til en opplevelse med tre klikk for brukere. Med Botly kan brukere tilpasse chattene sine og sende meldinger med bare ett klikk. AI husker tidligere samtaler, og sikrer konsistens og engasjerende meldinger. Den kan huske spesifikke detaljer, for eksempel navnet på en fans kjæledyr, noe som får brukere til å føle seg husket og verdsatt. Botly tilbyr også teamarbeidsfunksjonalitet, slik at flere profiler kan registreres gjennom én enkelt konto. Denne funksjonen muliggjør rask veksling mellom skaperkontoer uten behov for ytterligere pålogginger. For å sikre sikkerhet tilbyr Botly en dedikert chatter-pålogging og gir støtte til nye eller eksisterende ansatte. Verktøyet hjelper brukere med å øke inntektene sine ved å forbedre chatkvaliteten og faninteraksjonene. Botly tilbyr både månedlige og årlige faktureringsalternativer, og brukere kan starte med en 7-dagers gratis prøveperiode. Den er integrert med OnlyFans og gir et utvidelsesdashbord for enkel tilgang. Verktøyet tilbyr også språkstøtte og en privat Telegram-gruppe for ytterligere støtte og nettverksmuligheter.

Nettside: getbotly.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Botly. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.