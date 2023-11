Booktab er en plattform for å konsultere og studere multimediaskolebøker. Med Booktab får du tilgang til ditt digitale bibliotek. Trykk på en bok for å åpne den og bla gjennom sidene. Du vil kunne kommentere, understreke, ta notater, men ikke bare: på Booktab-bøker finner du pedagogiske videoer, interaktive animasjoner, lyd på italiensk og på originalspråket, redigerbare konseptkart og interaktive øvelser for å teste kunnskapene dine.

