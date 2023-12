Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Boba med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Boba: AI co-pilot for generative ideer Forskningssignaler og trender – Boba kan søke på nettet etter artikler og nyheter for å hjelpe deg med å svare på dine kvalitative forskningsspørsmål. Idé: Se for deg fremtidige scenarier - Scenariobygging er en prosess for å generere fremtidsorienterte historier ved å forske på signaler om endring i virksomhet, kultur og teknologi. Scenarier brukes til å sosialisere læring i en kontekstualisert fortelling, inspirere til divergerende produkttenkning, gjennomføre resiliens-/ønskelighetstesting og/eller informere om strategisk planlegging. Idé: Brainstorm-strategier – Ved å bruke Playing to Win-strategirammeverket kan jeg hjelpe deg med å brainstorme "hvor du skal spille" og "hvordan vinne"-valg basert på en strategisk oppfordring og mulige fremtidige scenarier. Storyboarding - Boba kan hjelpe deg med å bygge storyboards for nåværende eller fremtidige tilstandsscenarier.

Nettside: boba-ai.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Boba. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.