Alternativer - Bigin

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM-programvare hjelper logistikkbedrifter (fraktmeglere, 3PLs) med å utvikle nye avsenderforhold. Salesdash hjelper salgsteam innen logistikk strømlinjeforme salgsprosessen for å øke salg og inntekt. Bygget for fraktmeglere, av en tidligere salgsleder for fraktmegler. Produktet er best eg...