En sikker tjeneste uten annonser, fullt optimalisert for designere, kunstnere, produktdesignere, industridesignere, folk som elsker å skape. Du kan administrere profilen din, personverninnstillingene og vise frem dine ferdigheter eller erfaringer. Du kan stille spørsmål, dele kunnskap, designe iterasjoner for tilbakemelding, tips, nyheter, bli med i eller opprette grupper og mye mer. $29 per år kun for designere.

Nettside: bestofdesign.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet BestOfDesign. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.