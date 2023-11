BECU er en kredittforening som opprinnelig ble opprettet for å betjene ansatte i The Boeing Company. BECU ble grunnlagt som Fellowship Credit Union i 1935 av 18 Boeing-ansatte, og ble kåret til Boeing Employees' Credit Union for mye av sin historie. Hovedkvarteret ligger i Tukwila, Washington.

Nettside: becu.org

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet BECU. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.