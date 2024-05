Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Baselinker med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

– BaseLinker er en multi-kanals administrasjonsprogramvare som effektiviserer salg på tvers av alle plattformer som Amazon, eBay, Etsy, Reverb og Mirakl, med over 1000 andre integrasjoner. – Ved å utnytte vår avanserte automatiseringsmodul kan team behandle bestillinger opptil 10 ganger raskere, og minimere feil med vår unike pakkeassistent og automatiske handlingsfunksjoner, som håndterer oppgaver som opprettelse av forsendelser, kunde-e-poster, fakturagenerering og etikettutskrift. - Med over 23 000 aktive brukere over hele Europa, USA og Brasil, gir vi ekspertstøtte til selgere som sikter på internasjonal ekspansjon.

Nettside: baselinker.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Baselinker. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.