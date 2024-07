Bad Bot Design er et AI-drevet verktøy som lar brukere handle en rekke unike produkter, inkludert skjorter, sweatshirts og kaffekrus. Disse produktene er generert av roboter, og gir en eksklusiv og særegen kolleksjon. I tillegg har brukere muligheten til å be AI-botene om å designe sine egne ideer, og legge til et personlig preg på kjøpene deres. Verktøyet gir ulike filtre for enkel navigering, slik at brukere kan sortere produkter etter relevans, siste tillegg og eldste varer. Den har også spesifikke samlinger som Bad Bot Collection, Featured items, New Collection og Summer Selection, noe som sikrer et mangfoldig utvalg av alternativer. De tilgjengelige produktene omfatter et bredt spekter av design, inkludert bilder av dyr som franske bulldoger og katter, kunstneriske inntrykk som Monet-inspirerte kunstverk og Van Gogh-temabilder, og popkulturreferanser som Guardians of the Galaxy og Tupac-tema design. Verktøyet tilbyr flere varianter av hvert design, noe som sikrer et omfattende utvalg. Bad Bot Designs nettside inneholder en FAQ-seksjon og kontaktinformasjon, samt vilkår for bruk og en returpolicy for kundens bekvemmelighet. Verktøyet er utviklet av AE.STUDIO og kan følges på Instagram, Facebook og Twitter for oppdateringer. Oppsummert er Bad Bot Design en AI-drevet plattform som tilbyr unike produkter generert av roboter. Brukere kan handle skjorter, gensere og kaffekrus eller be AI-botene om å designe tilpassede ideer. Verktøyet har ulike samlinger og filtre, og gir et bredt utvalg av designalternativer.

Nettside: badbotdesign.com

