Atmosphere er den største streaming-TV-plattformen bygget for bedrifter. Vår gratis-månedlige, annonsestøttede tjeneste gir valgfri programmering i kort format til over 130 millioner månedlige seere på mer enn 65 000 arenaer. Atmosfære tilbyr... Morsom underholdning i viral stil: 40+ kanaler for alle publikummere, inkludert Chive TV, Red Bull TV, Paws TV og en serie nyhetskanaler inkludert nyheter, sport og underholdning. Digital Signage Solutions: nøkkelferdig dashbord og ekstern tilgang for å lage og markedsføre interne annonser. Interaktive funksjoner: ChiveTrivia og Shoutouts øker gjesteengasjementet. ...Uten månedlig kostnad.

Nettside: atmosphere.tv

