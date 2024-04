Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AnyTag med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AnyTag er en influencer-markedsføringsplattform som gjør det mulig for markedsførere, PR-byråer, talentbyråer og influencer-nettverk å oppdage influencers, aktivere, administrere, spore og tilskrive influencer-markedsføringskampanjer på tvers av store sosiale medieplattformer, inkludert Instagram, TikTok, Facebook, YouTube og Twitter. Plattformen er bygget for Asia, og gir brukere tilgang til over 300 000 influencers og influencer-datapunkter fra hele regionen, inkludert de som er registrert på søsterapplikasjonen for influencere, AnyCreator. AnyTag gir også brukere sosiale medieanalyser for deres merkeeide sosiale mediekontoer, inkludert demografi og postanalyse, konkurrentanalyse, hashtag-analyse, merkeomtaler og UGC-administrasjon.

Nettside: anytag.jp

