AnswerDock er en AI-drevet analyseløsning som bruker Natural Language Processing for å gi svar på forretningsbrukeres spørsmål, slik at de kan ta bedre og raskere datadrevne beslutninger, uten behov for dataanalytikere. Du kan prøve produktet gratis ved å registrere deg. Du vil kunne laste opp dine egne data og oppleve de fleste funksjonene til AnswerDock i gratisversjonen. Ved å bruke AnswerDock kan bedriftsbrukere lage sine egne rapporter og dashbord ved å skrive inn spørsmålene sine, akkurat som å bruke en nettsøkemotor. For eksempel kan brukere skrive inn Topp 10 selgere etter vekst i antall potensielle kunder dette kvartalet. AnswerDock kjører analysen og viser den optimale visualiseringen umiddelbart. AnswerDock kjører kraftige datautvinningsalgoritmer for å svare på spørsmål på naturlig språk, for eksempel: • Hva øker konverteringsfrekvensen min? • Hvorfor økte salget i går? • Hva er status for kjøring av forsendelse som skal forsinkes? • Hvordan påvirker sidevisninger inntektene? AnswerDock kobles til en rekke kilder fra excel-filer til relasjonsdatabaser (Mysql, SQL Server, …) til tredjeparts APIer som Google Analytics. Brukere kan lage dashboards som kombinerer flere kilder, slik at de kan ha en integrert oversikt over virksomheten sin. Bransjefagfolk fra alle forretningsfunksjoner kan bruke AnswerDock til å enkelt utforske bedriftens data ved å bruke et intuitivt søkelignende grensesnitt uten nødvendig opplæring. AnswerDock støtter fagfolk innen detaljhandel og e-handel, finans og forsikring, helsetjenester, transport og logistikk, kommunikasjon og media, produksjon, blant andre bransjer. AnswerDock tilbyr en omfattende dataplattform med tonnevis av funksjoner: • Naturlig språkbehandling • Automatisk diagramvalg • 30+ interaktive diagramtyper • 50+ tilpasningsalternativer • Datautvinning og innsiktsoppdagelse • Analyseforklaring • Egendefinerte søkeord • Automatisk dataindeksering • Deling og samarbeid • Formelbaserte kolonner • Datasett sammenføyninger • Administrasjonskonsoll • Planlagte datainnlastinger • Eksporter til CSV, PNG eller PDF • Tillatelser for kolonner, rader og datasett • Brukeradministrasjon • Interaktive dashboards

