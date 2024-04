Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AltText.ai med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AltText.ai er en bilde-alt tekstgenerator som bruker avansert AI og datasynsteknologi. Du kan generere alternativ tekst ved å bruke nettstedet vårt, WordPress-plugin, Shopify-appen eller integrasjoner for populære CMS-plattformer. Vi støtter generering av alt-tekst på over 130 språk, legge til SEO-nøkkelord i alt-teksten din, og til og med spesialisert e-handelsprodukt-alt-tekst ved å bruke produktnavnet og merkevaren din. Alt-tekst er viktig for SEO og nettstedtilgjengelighet. I stedet for å ansette en tekstforfatter eller prøve å skrive tusenvis av bildebeskrivelser selv, bruk AltText.ai for raskt å behandle alle bildene dine og generere utrolig nøyaktig alt-tekst for nettstedet ditt!

