Hos ALLEN Digital går vi i spissen for en teknologidrevet tilnærming til utdanning, og utnytter teknologitalenter fra ledende teknologibedrifter. Gjennom vårt strategiske samarbeid med Bodhi Tree Systems, et fremtredende venturekapitalfirma kjent for å bygge og skalere tech-first-merker, revolusjonerer vi utdanning med en tech-first-tilnærming. Vi tar opp to kritiske utfordringer i det nåværende utdanningslandskapet: behovet for mer vekt på helhetlig læring og å ta i bruk en helhetlig tilnærming. Vi utnytter AI for å utvikle en innovativ ed-tech-plattform for å gi studentene en overbevisende ende-til-ende læringsopplevelse. Målet vårt er å transformere utdanning ved å tilby personlig tilpassede læringsopplevelser som overskrider tradisjonelle klasserom ved å imøtekomme individuelle læringsbehov og for å drive betydelige forbedringer i læringsutbytte.

Nettside: allen.in

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Allen. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.