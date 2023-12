Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for 千牛 med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Qianniu er et offisielt produkt fra Alibaba som fungerer som et dedikert e-handelsbutikkdrift, forretningsadministrasjon og informasjonsmobilverktøy for selgere fra Kina og over hele verden. Gjennom Qianniu kan du enkelt administrere butikkvarer og bestillinger, sjekke butikkdata og meldinger, behandle tilbud og ta tak i forretningsmuligheter når som helst og hvor som helst, slik at du best kan administrere den spredte tiden din og samhandle bedre med potensielle kjøpere.

Nettside: taobao.com

