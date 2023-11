Det er underholdningstid! Opplev spenningen ved å se forskjellige filmer og TV-serier på nettet på tvers av 13+ OTT-er som får deg til å komme tilbake for mer. Bli oppslukt av underholdningsverdenen der du kan laste ned Airtel Xstream-appen og se mer enn 10 000+ filmer og nettserier på tvers av 13+ OTT-er, alt på ett sted. Appen tilbyr filmer av forskjellige sjangre, TV-serier og originaler fra forskjellige OTT-plattformer - alt under én paraply. Airtel Xstream har introdusert to nye pakker: 1. Xstream Premium-pakke som gir deg Xstream-underholdning med 13+ OTT-er, alt på ett sted. 2. Xstream Mobile Pack, hvor du får telekomtjenester sammen med et abonnement for å låse opp én Xstream-kanal uten ekstra kostnad kun på Airtel Xstream-appen.

Nettside: airtelxstream.in

