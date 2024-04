Alternativer - AIRe Link

Viewabo

viewabo.com

Viewabo lar støtteagenter sende en lenke for å få tilgang til kundenes telefonkameraer for å se hva de ser uten at kundene skal installere en app. Ved å gjøre det mulig for bedrifter å se ting slik kundene ser dem, styrker Viewabo kundeserviceteamene ved å levere en mer strømlinjeformet diagnose og ...