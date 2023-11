ADrPlexus Medical Learning App er en digital ressurs for leger, av den tekniske fløyen til AdrPlexus. Appen vår er en av sitt slag og fungerer som et sted for aspiranter å gå for e-læring. Kuratert innhold med det høyeste innsats-utbytteforholdet sammen med en konseptuell og tidsbestemt tilnærming gjør ADrPlexus-appen til et svært effektivt læringsverktøy for NeXT og INI-CET

