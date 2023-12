Med gjennomtenkt design og slående grafikk er Actions en helt ny måte å holde seg på toppen av livet ditt. Actions by Moleskine gjør oppgaver til noe du ser frem til å gjøre. Kompleksiteten og rotet til tradisjonelle oppgavebehandlere erstattes av et tydelig grensesnitt som holder deg fokusert. Smart design betyr at kraftig funksjonalitet er der når du trenger det, men aldri i veien. Actions-estetikken har dype svarte og vakre farger for å få enhetens skjerm til å skinne. Lekne, flytende animasjoner gjør navigering rask, morsom og enkel. Med handlingskort kan du lage oppgaver som faller direkte inn i timeplanen din som er lett å se. Par dem med påminnelser, notater og lister for å enkelt organisere dagen din. Lister lar deg gruppere handlingskortene dine. Bare merk et handlingskort med et listenavn for å organisere det med fargekoding. Skjermen Tidsplan er en løpende liste over alle oppgavene dine for de neste syv dagene, noe som gjør det superenkelt å se hva du har på gang. Trenger du å endre tidsplanen? Bare dra og slipp for å flytte en oppgave til en annen dag. Loggbok-skjermen er et tilfredsstillende utstillingsvindu for alle oppgavene du har fullført.

Nettside: moleskinestudio.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Actions. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.