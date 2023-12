Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zenkit To Do med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Zenkit To Do er en superenkel oppgavebehandlingsapp som hjelper deg med å jobbe produktivt og samarbeide med hvem som helst. Den lar deg organisere oppgaver, handlelister, møter, arrangementer, turer, ideer, notater, steder og alt annet som er viktig for deg. Du kan lage lister og dele oppgaver med teammedlemmer, familie og venner. To Do synkroniserer alt mellom alle enhetene dine slik at du kan få tilgang til listene dine uansett hvor du er, til og med offline.

Nettside: zenkit.com

