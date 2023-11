American Academy of Family Physicians ble grunnlagt i 1947 for å fremme og opprettholde høykvalitetsstandarder for familiemedisin, en utløper av den klassiske allmennlegen. Det har hovedkontor i Leawood, Kansas.

