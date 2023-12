1000minds Decision Making er en nettbasert pakke med verktøy og prosesser for å hjelpe enkeltpersoner og grupper med beslutningstaking, prioritering, verdi-for-pengene-analyse og forståelse av interessentenes preferanser. Basert på PAPRIKA-algoritmen, er 1000minds for Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) og Conjoint Analysis (eller Choice Modeling). Våre Conjoint Surveys lar deg kjøre Conjoint Analysis (Choice Modeling eller Discrete Choice Experiments) med så mange deltakere du vil – potensielt 1000-vis! Oppdag hva som betyr noe for folk når de tar valg som involverer avveininger. * Hvilke kriterier gjør interessenter f.eks. innbyggere vurdere når de tar avgjørelser? * Hvilke egenskaper ved et nytt produktdesign er viktigst for forbrukerne? * Hva er deres vekter (delverdi-verktøy), som representerer deres relative betydning? Internasjonalt anerkjent for sin vitenskapelige gyldighet og brukervennlighet, har 1000minds vunnet priser for innovasjon.

Nettside: 1000minds.com

