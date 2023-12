Snake vs Worms

Snake vs Worms는 피자, 버거, 초콜릿, 기타 다양한 스낵과 음료를 먹으며 멀티플레이어 경기장에서 가장 큰 뱀이 되기 위해 노력하는 .io 게임입니다. 당신은 작은 뱀뱀으로 시작하게 될 것이며, 스스로 잡아먹히는 것을 피하면서 가능한 모든 것을 먹어야 합니다. 다른 플레이어의 뱀을 포함한 모든 것을 먹어치워서 가장 큰 뱀이 되세요! 머리가 다른 뱀과 부딪히면 죽습니다. 따라서 다른 뱀의 머리를 먼저 만지지 마십시오. 대신 뱀이 당신을 때리도록 하십시오. 이를 위해 부스트를 사용하여 다른 뱀 앞으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 수많은 멋진 뱀 및 배경 스킨을 잠금 해제할 수 있고 직접 만들 수도 있는 Shop 또는 Lucky Wheel 페이지를 방문하는 것을 잊지 마세요! 신생아 단계를 건너뛰고 싶다면 "더 크게 시작" ​​옵션을 자유롭게 사용하세요. Snake vs Worms에서 순위표의 정상에 오르는 데 필요한 욕구가 있습니까? 이동 - 커서 이동, WASD 또는 화살표 키속도 높이기 - 왼쪽 마우스 클릭, 스페이스 바 또는 ShiftSnake vs Worms는 CrioDev에서 만들었습니다. Poki에서 다른 게임도 플레이하세요: Javelin Fighting 및 Snake.is MLG Edition Poki에서 Snake vs Worms를 무료로 플레이할 수 있습니다.Snake vs Worms는 컴퓨터에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

