Word vs Word

Word vs Word는 단어 형성 시합에서 다른 플레이어와 대결하는 2인용 퍼즐 게임입니다. 캐릭터를 생성하고, 아바타를 선택하고, 경쟁자와의 실시간 대결에 뛰어드세요. 뒤죽박죽된 글자로 가득 찬 십자말풀이 같은 보드를 발견하게 되며, 한 줄의 글자를 스와이프하여 단어를 만드는 것이 여러분의 임무입니다. 단어가 길수록 더 많은 포인트를 얻을 수 있습니다. 놀라운 콤보를 만들 수 있도록 각 문자에 얼마나 많은 포인트가 있는지 주의 깊게 살펴보세요! 당신과 상대방 모두 당신의 승리 또는 패배를 결정하는 결정적인 움직임이 될 수 있는 12가지 판도를 바꾸는 파워업을 사용할 수 있다는 것을 아는 것이 좋습니다. 여기에는 빈 젤리를 믹스에 추가하거나, 꿈의 단어를 조합하거나, 전체 보드를 재편성하여 상대방의 다음 점수를 방해하는 것이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이 파워업은 게임당 한 번만 사용할 수 있으므로 현명하게 선택하고 상대보다 먼저 가장 좋아하는 파워업을 선택하세요! Scrabble 및 Wordfeud와 같은 게임을 좋아한다면 Word vs Word도 좋아하실 것입니다! 친구와 게임을 공유하고 누가 더 나은 단어 제작자인지 확인하는 것을 잊지 마세요. 한 줄의 글자를 스와이프하여 단어를 만드세요. 단어가 길수록 더 많은 포인트를 얻을 수 있습니다. 놀라운 콤보를 만들 수 있도록 각 문자에 얼마나 많은 포인트가 있는지 주의 깊게 살펴보세요!Word vs Word는 Wix Games에서 제작했습니다. Poki에는 Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure(Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia 및 Let's Roll 등 다른 멋진 게임도 많이 있습니다. 플레이할 수 있습니다. Poki에서 무료로 Word vs Word를 플레이하세요. Word vs Word는 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

