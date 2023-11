Shoot'n'Shout Turbo

Shoot'n'Shout Turbo는 몬스터를 쏘며 목표를 테스트하는 액션 플랫폼 게임입니다. 이상한 외계 생명체가 지구를 침공했고, 당신은 그들을 막을 수 있는 유일한 영웅입니다! 이 물리 기반 슈팅 게임에서 총과 바주카포를 들고 모든 적을 제거하고 세상을 구하세요. 조심스럽게 조준하고 모든 짐승을 쏘세요. 하지만 총알을 놓치거나 낭비하지 않도록 조심하세요. 그렇지 않으면 우리 모두 멸망할 것입니다!조준을 시작하려면 마우스를 누르거나 길게 누르세요. 촬영하려면 릴리스하세요.Shoot'n'Shout Turbo는 FM Studio에서 제작되었습니다. Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento와 같은 Poki의 다른 훌륭한 공포 게임도 있습니다. 묻힌 것들, 잊혀진 언덕 기념품: 사랑 너머, 잊혀진 언덕 기념품: 놀이터, 잊혀진 언덕: 가을, 잊혀진 언덕: 인형극, 잊혀진 언덕: 수술. Pixel Volley 게임도 잊지 마세요! Shoot'n'Shout Turbo는 Poki에서 무료로 플레이할 수 있습니다.Shoot'n'Shout Turbo는 컴퓨터, 휴대폰, 태블릿에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

